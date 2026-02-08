Clube de Ténis de Santarém lança apelo após danos causados pela tempestade

O Clube de Ténis e Padel de Santarém ficou com as suas infraestruturas seriamente danificadas pela tempestade Kristin, tendo lançado um apelo público de ajuda para conseguir recuperar aquilo que a tempestade levou.

“Ver anos de trabalho, melhorias e sonhos a serem deitados abaixo de um momento para o outro é difícil de explicar. Este é um momento complicado para todos nós no clube. Nunca pensámos ter de fazer este tipo de pedido. Sempre tentámos seguir em frente com os nossos próprios meios, como sempre fizemos. Mas agora precisamos de ajuda para conseguir recuperar aquilo que a tempestade levou. Não pedimos muito. Qualquer gesto, qualquer partilha, qualquer apoio — mesmo pequeno — significa o mundo para nós”, publicou o clube nas redes sociais, onde deixa indicações sobre como pode ser canalizado o apoio.