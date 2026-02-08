Exército mobiliza mais de 500 militares no distrito de Santarém para responder às cheias

O distrito de Santarém concentra um terço do esforço nacional do Exército Português no combate aos efeitos das cheias e do mau tempo. São 529 militares no terreno a apoiar populações, proteger habitações e repor acessos, num dispositivo que se mantém ativo “pelo tempo que se justificar”.

Mais de meio milhar de militares do Exército estão empenhados no distrito de Santarém no apoio às populações afectadas pelas cheias e pela tempestade, integrando um dispositivo nacional que mobiliza mais de 1.600 militares em 41 municípios de 12 distritos. Em declarações à agência Lusa, o porta-voz do Exército, tenente-coronel Hélder Parcelas, sublinhou que a atuação decorre “em coordenação com as autoridades competentes e com as autarquias”, garantindo uma resposta contínua e ajustada às necessidades identificadas no terreno.

No distrito de Santarém, os militares estão a intervir nos concelhos de Abrantes, Tomar, Ourém, Ferreira do Zêzere, Mação, Azambuja, Golegã, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, Coruche, Cartaxo e Rio Maior, desenvolvendo ações de engenharia, limpeza e desobstrução de vias, remoção de escombros, restabelecimento de acessos, transporte e apoio logístico, patrulhamento de proximidade, reforço de comunicações e iluminação, bem como apoio sanitário e psicológico.

Segundo dados do Exército, este esforço permitiu já proteger e recuperar habitações, com a aplicação de 89 lonas e a reparação de 15 coberturas, reabrir 83 quilómetros de vias, transportar cerca de 151 toneladas de carga e remover aproximadamente 205 toneladas de escombros. Foram ainda disponibilizadas 602 camas, realizadas 251 patrulhas de proximidade e apoiadas 84 situações de dificuldade social, além de assegurado apoio de lavandaria às populações afetadas.

Em paralelo, decorre a instalação de barreiras de contenção ao longo das bacias do Tejo, Mondego e Vouga. No distrito, foram aplicados 160 metros de barreiras nas frentes de trabalho de Azambuja e Constância, com apoio de equipamento do Exército espanhol, estando assegurada capacidade para montar até 3.500 metros.