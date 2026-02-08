Mação falou abertamente sobre o cancro

Mação assinalou o Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, na quarta-feira, 4 de Fevereiro, com a realização da palestra “Vamos falar sobre o cancro”, uma iniciativa centrada na sensibilização da comunidade para a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do acompanhamento contínuo da doença. A sessão, promovida pelo município de Mação, reuniu vários intervenientes ligados à área da saúde e do apoio social. Na abertura, a vereadora Vanda Serra deu as boas-vindas aos participantes e sublinhou a importância de um acompanhamento próximo e local das pessoas afectadas pela doença, destacando o papel fundamental dos grupos de apoio especializados no suporte aos doentes oncológicos e às suas famílias.

Seguiu-se a intervenção de Matilde Sacavém, do Núcleo de Abrantes da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que apresentou o trabalho desenvolvido por esta estrutura, com a qual o município mantém uma colaboração próxima, dando a conhecer os serviços de apoio disponíveis na região. A prevenção esteve em destaque com a participação da nutricionista da Câmara Municipal de Mação, Cátia Neto, que abordou o tema “Somos o que comemos”, salientando a influência da alimentação saudável na prevenção e no acompanhamento da doença oncológica. A encerrar a sessão, o enfermeiro Jorge Lains partilhou a perspectiva dos profissionais de saúde no trabalho diário com pessoas com cancro, reforçando a importância de uma abordagem humanizada, integrada e multidisciplinar no acompanhamento dos doentes.