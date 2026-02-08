OesteCim coordena candidaturas a apoios após estragos da depressão Kristin

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCim) vai coordenar os processos de candidatura a apoios destinados à reparação dos danos provocados pela depressão Kristin na região, anunciou o presidente da entidade, Hermínio Rodrigues.

A decisão surgiu após uma reunião de trabalho realizada na quinta-feira à noite, dia 5, na sede da CIM, nas Caldas da Rainha, que juntou os 12 municípios do Oeste, o ministro adjunto e da Reforma Administrativa, Gonçalo Matias, a direcção da estrutura de missão da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado, I.P. (ARTE, I.P.) e o coordenador da Estrutura de Missão criada para apoiar a recuperação das áreas afectadas pela tempestade Kristin, Paulo Fernandes.

Segundo Hermínio Rodrigues, o encontro foi “muito produtivo”, destacando como principal avanço a criação, a partir de agora, de um formulário único para candidaturas aos apoios já conhecidos, até 10 mil euros, destinados a pequenos arranjos em habitações.

A OesteCim integra os municípios de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos e Peniche, Lourinhã, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras. Ainda assim, é “impossível fazer uma estimativa dos prejuízos”, sublinhou o autarca.