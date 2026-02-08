Passagem pedonal da estação do Entroncamento em mau estado

As condições de higiene da passagem pedonal do Entroncamento, que liga a Rua Pedro Álvares Cabral à estação ferroviária, esteve em destaque na última reunião de câmara, com a vereadora do PSD, Maria João Grácio, a alertar para o estado “lastimável” daquele acesso, frequentemente utilizado por milhares de pessoas. Segundo a vereadora, tem havido várias queixas de munícipes sobre a acumulação de lixo, maus cheiros e falta de condições básicas de limpeza, considerando a autarca que o local já começa a assumir contornos de saúde pública. Maria João Grácio sublinhou ainda que se trata de uma imagem negativa para a cidade, defendendo a necessidade de uma intervenção urgente e de uma limpeza profunda. “Aquilo é uma vergonha para o Entroncamento e começa a ser um caso de saúde pública com tanto lixo e cheiros nauseabundos”, sublinhou.

O presidente da Câmara do Entroncamento, Nelson Cunha, reconheceu o problema e explicou que o assunto vai ser exposto na próxima reunião que tiver com a Infraestruturas de Portugal (IP), garantindo que o município vai pedir um reforço das acções de limpeza no local. O autarca referiu ainda que a vertente da iluminação também tem sofrido alguns constrangimentos , mas que a manutenção tem sido assegurada de forma regular pelo município.

O presidente considera urgente a requalificação da estação ferroviária, salientando que a intervenção é uma prioridade para o concelho, a mobilidade regional e a qualidade de vida da população. O autarca reuniu recentemente com o ministro Miguel Pinto Luz para abordar a degradação da estação e a necessidade de reabilitação profunda do Bairro Ferroviário da Rua Latino Coelho.