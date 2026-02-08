Sociedade | 08-02-2026
Tejo mantém caudal baixo na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria
O caudal do rio Tejo manteve-se baixo em Vila Franca de Xira, apesar da passagem da tempestade Marta. A Protecção Civil Municipal continua a acompanhar a situação.
O caudal do rio Tejo manteve-se baixo esta madrugada nas zonas ribeirinhas do concelho de Vila Franca de Xira. A tempestade Marta provocou, no sábado, algumas quedas de árvores e pequenas inundações no concelho, mas sem a gravidade registada aquando da passagem da depressão Kristin.
Este domingo de manhã, o sol levou muitas pessoas a aproveitar a zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria para praticar desporto e caminhar, como é habitual aos fins-de-semana.
A Protecção Civil Municipal de Vila Franca de Xira continua a acompanhar a evolução da situação, mantendo um dispositivo preparado no terreno.
