08/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 08-02-2026

Tejo mantém caudal baixo na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria

Tejo mantém caudal baixo na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria
Tejo mantém caudal baixo na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria
Tejo mantém caudal baixo na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria
Tejo mantém caudal baixo na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria
O caudal do rio Tejo manteve-se baixo em Vila Franca de Xira, apesar da passagem da tempestade Marta. A Protecção Civil Municipal continua a acompanhar a situação.

O caudal do rio Tejo manteve-se baixo esta madrugada nas zonas ribeirinhas do concelho de Vila Franca de Xira. A tempestade Marta provocou, no sábado, algumas quedas de árvores e pequenas inundações no concelho, mas sem a gravidade registada aquando da passagem da depressão Kristin.
Este domingo de manhã, o sol levou muitas pessoas a aproveitar a zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria para praticar desporto e caminhar, como é habitual aos fins-de-semana.
A Protecção Civil Municipal de Vila Franca de Xira continua a acompanhar a evolução da situação, mantendo um dispositivo preparado no terreno.
