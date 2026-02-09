Centro de Saúde de VFX está a meter água e as queixas são muitas Está a chover dentro de uma dezena de gabinetes e espaços do centro de saúde de Vila Franca de Xira - foto O MIRANTE partilhe no Facebook Desde que foi construído, há 15 anos, que o Centro de Saúde de Vila Franca de Xira tem sofrido com problemas do mau tempo. Primeiro aquando da sua construção, que obrigou a adiar as obras, depois com infiltrações crónicas que, ano após ano, afectam alguns gabinetes. Este ano o problema agravou-se para descontentamento de funcionários e utentes.

No Centro de Saúde de Vila Franca de Xira já não há baldes suficientes para aparar a água que cai dos tectos falsos de vários gabinetes médicos. O problema arrasta-se há meses e continua sem solução, tendo-se agravado nos últimos dias com a forte pluviosidade, gerando queixas de utentes e dos profissionais de saúde, que lamentam as condições degradantes em que estão a ser obrigados a trabalhar. Para ajudar a minorar o problema, foram abertos rasgos nos tectos falsos para permitir que a água possa pingar livremente para o chão, de forma a evitar que o peso da água possa levar à queda dessas estruturas em cima de quem estiver nos gabinetes.

Há pelo menos uma dezena de gabinetes e espaços do centro de saúde afectados com infiltrações de água, sobretudo no primeiro piso do edifício. Um cenário terceiro-mundista que está a revoltar trabalhadores e utentes. “Isto não são condições que se dê a ninguém e é um problema que está por resolver há muitos meses. Não temos baldes suficientes para aparar toda a água que está a cair. E o problema não é de agora. O mau tempo das últimas semanas só veio agravar algo que já nos perturbava há muito tempo”, critica um dos trabalhadores da unidade a O MIRANTE.

Em 2023, a Câmara de Vila Franca de Xira assumiu a descentralização de competências do Estado na área da saúde, passando a ser responsável pela manutenção dos edifícios. Contactado por O MIRANTE sobre este assunto, a autarquia diz que está actualmente em curso uma intervenção na cobertura do edifício, visando precisamente acabar com as infiltrações que se sentem no espaço há meses.

Porém, explica o município, o seu desenvolvimento “tem sido fortemente condicionado pelas actuais condições climatéricas adversas” e só depois da conclusão desses trabalhos na cobertura serão reparadas as áreas afectadas no interior do edifício. A situação, garante a câmara, tem sido acompanhada diariamente pelos serviços municipais, em articulação da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo.