Centro de Saúde de VFX está a meter água e as queixas são muitas
Desde que foi construído, há 15 anos, que o Centro de Saúde de Vila Franca de Xira tem sofrido com problemas do mau tempo. Primeiro aquando da sua construção, que obrigou a adiar as obras, depois com infiltrações crónicas que, ano após ano, afectam alguns gabinetes. Este ano o problema agravou-se para descontentamento de funcionários e utentes.
No Centro de Saúde de Vila Franca de Xira já não há baldes suficientes para aparar a água que cai dos tectos falsos de vários gabinetes médicos. O problema arrasta-se há meses e continua sem solução, tendo-se agravado nos últimos dias com a forte pluviosidade, gerando queixas de utentes e dos profissionais de saúde, que lamentam as condições degradantes em que estão a ser obrigados a trabalhar. Para ajudar a minorar o problema, foram abertos rasgos nos tectos falsos para permitir que a água possa pingar livremente para o chão, de forma a evitar que o peso da água possa levar à queda dessas estruturas em cima de quem estiver nos gabinetes.
Há pelo menos uma dezena de gabinetes e espaços do centro de saúde afectados com infiltrações de água, sobretudo no primeiro piso do edifício. Um cenário terceiro-mundista que está a revoltar trabalhadores e utentes. “Isto não são condições que se dê a ninguém e é um problema que está por resolver há muitos meses. Não temos baldes suficientes para aparar toda a água que está a cair. E o problema não é de agora. O mau tempo das últimas semanas só veio agravar algo que já nos perturbava há muito tempo”, critica um dos trabalhadores da unidade a O MIRANTE.
Em 2023, a Câmara de Vila Franca de Xira assumiu a descentralização de competências do Estado na área da saúde, passando a ser responsável pela manutenção dos edifícios. Contactado por O MIRANTE sobre este assunto, a autarquia diz que está actualmente em curso uma intervenção na cobertura do edifício, visando precisamente acabar com as infiltrações que se sentem no espaço há meses.
Porém, explica o município, o seu desenvolvimento “tem sido fortemente condicionado pelas actuais condições climatéricas adversas” e só depois da conclusão desses trabalhos na cobertura serão reparadas as áreas afectadas no interior do edifício. A situação, garante a câmara, tem sido acompanhada diariamente pelos serviços municipais, em articulação da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo.
Um edifício semi-novo
O actual edifício do Centro de Saúde de Vila Franca de Xira foi construído há 15 anos e inaugurado em Maio de 2011. Curiosamente, como O MIRANTE noticiou na altura, a construção ficou desde o início marcada por vários imprevistos, que atrasaram os trabalhos da obra, quase sempre relacionados com o mau tempo. Foram trabalhos orçados em 2 milhões e 59 mil euros, inaugurados pela então ministra da Saúde, Ana Jorge. A primeira pedra foi lançada a 16 de Novembro de 2009 pela então presidente da câmara, Maria da Luz Rosinha e pelo já falecido autarca José Fidalgo, à data presidente da junta de freguesia. Estimava-se um prazo de construção de nove meses, que foi largamente ultrapassado.
A construção do edifício era uma velha ambição da população da cidade, já que os serviços do centro de saúde estavam dispersos por quatro edifícios adaptados que não ofereciam condições de acessibilidade nem qualidade aos pacientes e profissionais de saúde, havendo dias em que alguns utentes que não conseguiam subir escadas eram obrigados a ser atendidos na rua, como o nosso jornal também noticiou.