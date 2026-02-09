Derrocada junto ao Tribunal de Torres Novas obriga à evacuação de três habitações

Uma derrocada ocorrida nas traseiras do Tribunal de Torres Novas obrigou à evacuação de três habitações contíguas e do próprio edifício judicial, na sequência da chuva intensa associada às tempestades Kristin e Marta. A situação foi acompanhada de imediato pelos serviços municipais e pela Protecção Civil, não se registando feridos nem danos directos nas casas evacuadas. Segundo o presidente da câmara, José Trincão Marques, a derrocada envolveu o abatimento de um muro de suporte antigo e instável, propriedade do Ministério da Justiça, cuja fragilidade foi agravada pela precipitação persistente. “A chuva intensa agravou a instabilidade, exigindo a evacuação do edifício e de três habitações”, afirmou o autarca no final da reunião da Protecção Civil municipal.

O Tribunal de Torres Novas, que já funcionava de forma condicionada devido a obras em curso, esteve encerrado na sexta-feira, cabendo agora ao Ministério da Justiça decidir a data de reabertura ao público. As três famílias retiradas foram realojadas provisoriamente em casas de familiares ou noutros locais, até que o risco seja totalmente eliminado. No sábado, técnicos do LNEC realizaram inspeções no local para avaliar a estabilidade do terreno e definir orientações para a sua consolidação. Já no domingo, militares do Regimento de Engenharia n.º 1 deslocaram-se à cidade para estudar uma intervenção de engenharia urgente, com meios próprios, na zona afetada. O presidente da câmara alertou que a situação não é isolada, apontando a existência de outras derrocadas de muros, fachadas e edifícios antigos, muitos deles devolutos, que colocam em risco pessoas e vias de circulação.