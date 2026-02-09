Detido na Póvoa de Santa Iria por falsificação de documentos tinha mandado internacional de extradição

Sobre o indivíduo, caçado num rent-a-car da Póvoa de Santa Iria, pendia um mandado internacional de extradição, emitido pelas autoridades da Federação Russa, para cumprimento de uma pena de prisão efectiva, apurou a PSP junto da Interpol.

Um homem de 37 anos foi detido a 6 de Fevereiro, na Póvoa de Santa Iria, no concelho de Vila Franca de Xira, pelo crime de contrafação e falsificação de documentos. A detenção foi efectuada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, tendo-se apurado posteriormente que sobre o suspeito pendia um mandado de detenção internacional para efeitos de extradição.

A acção policial, segundo a PSP, teve origem numa denúncia que dava conta de que um indivíduo se iria deslocar a uma empresa de aluguer de viaturas utilizando documentação falsa. Segundo a informação recolhida, o suspeito, de nacionalidade estrangeira, teria efectuado uma reserva online recorrendo a documentos falsificados, situação que já se havia verificado anteriormente por três vezes em Espanha, na mesma empresa.

Perante estes indícios, elementos da PSP deslocaram-se ao local e montaram uma vigilância. Momentos depois, o indivíduo entrou na empresa para levantar a viatura, tendo sido prontamente reconhecido pelos polícias com base nas imagens previamente analisadas. No decurso da abordagem e do pedido de identificação, os agentes observaram que, ao retirar um documento da carteira, o suspeito possuía outros cartões com formato e características semelhantes a documentos oficiais de identificação.

Face à forte suspeita de contrafação e à ligação com crimes idênticos ocorridos em Espanha, foi solicitado ao indivíduo que exibisse todos os documentos que tinha na sua posse, pedido ao qual acedeu. A análise dos documentos, diz a polícia, permitiu verificar que o suspeito detinha vários cartões de identificação de diferentes nacionalidades e em nome de diversos titulares, o que confirmou os indícios da prática do crime de falsificação de documentos, levando à sua detenção imediata.

No âmbito da operação, a PSP apreendeu ainda dois telemóveis, dois cartões de identificação e duas cartas de condução. Após a condução do detido às instalações policiais, foram realizadas diligências através do Gabinete da Interpol e das bases de dados de cooperação policial internacional, com o objectivo de apurar a sua verdadeira identidade. Foi então confirmado que sobre o indivíduo pendia um mandado internacional de extradição, emitido pelas autoridades da Federação Russa, para cumprimento de uma pena de prisão efectiva. Em coordenação com a Interpol, foi dado cumprimento ao mandado, tendo o detido sido presente ao Tribunal da Relação de Lisboa no âmbito do processo de extradição. Foi-lhe decretada a medida de coação de prisão preventiva, a cumprir no Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde aguardará a decisão final sobre a extradição. Em comunicado a PSP reafirma que continuará a envidar esforços no combate a este tipo de criminalidade, considerada prioritária devido ao impacto negativo que provoca no sentimento de segurança da comunidade.