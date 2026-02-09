uma parceria com o Jornal Expresso
09/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 09-02-2026 19:10

Detido na Póvoa de Santa Iria por falsificação de documentos tinha mandado internacional de extradição

Detido na Póvoa de Santa Iria por falsificação de documentos tinha mandado internacional de extradição
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Sobre o indivíduo, caçado num rent-a-car da Póvoa de Santa Iria, pendia um mandado internacional de extradição, emitido pelas autoridades da Federação Russa, para cumprimento de uma pena de prisão efectiva, apurou a PSP junto da Interpol.

Um homem de 37 anos foi detido a 6 de Fevereiro, na Póvoa de Santa Iria, no concelho de Vila Franca de Xira, pelo crime de contrafação e falsificação de documentos. A detenção foi efectuada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira, tendo-se apurado posteriormente que sobre o suspeito pendia um mandado de detenção internacional para efeitos de extradição.
A acção policial, segundo a PSP, teve origem numa denúncia que dava conta de que um indivíduo se iria deslocar a uma empresa de aluguer de viaturas utilizando documentação falsa. Segundo a informação recolhida, o suspeito, de nacionalidade estrangeira, teria efectuado uma reserva online recorrendo a documentos falsificados, situação que já se havia verificado anteriormente por três vezes em Espanha, na mesma empresa.
Perante estes indícios, elementos da PSP deslocaram-se ao local e montaram uma vigilância. Momentos depois, o indivíduo entrou na empresa para levantar a viatura, tendo sido prontamente reconhecido pelos polícias com base nas imagens previamente analisadas. No decurso da abordagem e do pedido de identificação, os agentes observaram que, ao retirar um documento da carteira, o suspeito possuía outros cartões com formato e características semelhantes a documentos oficiais de identificação.
Face à forte suspeita de contrafação e à ligação com crimes idênticos ocorridos em Espanha, foi solicitado ao indivíduo que exibisse todos os documentos que tinha na sua posse, pedido ao qual acedeu. A análise dos documentos, diz a polícia, permitiu verificar que o suspeito detinha vários cartões de identificação de diferentes nacionalidades e em nome de diversos titulares, o que confirmou os indícios da prática do crime de falsificação de documentos, levando à sua detenção imediata.
No âmbito da operação, a PSP apreendeu ainda dois telemóveis, dois cartões de identificação e duas cartas de condução. Após a condução do detido às instalações policiais, foram realizadas diligências através do Gabinete da Interpol e das bases de dados de cooperação policial internacional, com o objectivo de apurar a sua verdadeira identidade. Foi então confirmado que sobre o indivíduo pendia um mandado internacional de extradição, emitido pelas autoridades da Federação Russa, para cumprimento de uma pena de prisão efectiva. Em coordenação com a Interpol, foi dado cumprimento ao mandado, tendo o detido sido presente ao Tribunal da Relação de Lisboa no âmbito do processo de extradição. Foi-lhe decretada a medida de coação de prisão preventiva, a cumprir no Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde aguardará a decisão final sobre a extradição. Em comunicado a PSP reafirma que continuará a envidar esforços no combate a este tipo de criminalidade, considerada prioritária devido ao impacto negativo que provoca no sentimento de segurança da comunidade.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar