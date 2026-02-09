Escola Reynaldo dos Santos celebrou meio século

A maioria dos jovens hoje tem dificuldades em desligar-se do telemóvel, em focar-se na leitura e na aprendizagem. Conseguir lidar com essa falta de empenho continua a ser o maior desafio enfrentado pelos profissionais da Escola Básica e Secundária Reynaldo dos Santos, de Vila Franca de Xira, que na sexta-feira, 23 de Janeiro, assinalou meio século de serviço à comunidade.

As comemorações tiveram lugar ao longo do dia e contaram com vários momentos simbólicos de evocação do passado e reflexão sobre o futuro da escola. Luís Fernandes, director do agrupamento, sublinha a O MIRANTE a importância da data, destacando o papel da escola ao longo de várias gerações. “Celebrar esta data é sempre um momento de reviver gerações”, defendeu, lembrando que muitos dos actuais encarregados de educação também passaram pelos corredores da Reynaldo dos Santos enquanto alunos. “Os maiores desafios que sentimos hoje em dia, são como fazer os jovens largarem os telemóveis, e conseguir fazer uma boa gestão dos recursos humanos”, acrescenta.

Luís Fernandes, professor de Matemática e Ciências, reconhece preocupações relacionadas com o empenho e o sentido de responsabilidade dos alunos, em particular no ensino secundário. “Temos vindo a perceber que os alunos amadurecem mais tarde e demonstram menos responsabilidade, embora a escola mantenha os seus níveis de qualidade”, referiu. Para o responsável, a escola tornou-se “parte integrante de Vila Franca de Xira” ao longo dos anos, acompanhando a evolução da cidade e da sua população. Actualmente o agrupamento conta com cerca de 1.600 alunos, sendo que só a Secundária Reynaldo dos Santos acolhe aproximadamente 1.200 estudantes.

Ratos, melgas e galinhas

A escola sede do Agrupamento Professor Reynaldo dos Santos possui uma longa história, responsável por muito do que a caracteriza hoje. Tem as suas origens no antigo Colégio Dr. Sousa Martins, nascido em 1958/59. Em Novembro de 1971, passou a secção do Liceu Padre António Vieira. Em 1976 chega a autonomia e marca o ano da sua fundação enquanto escola pública autónoma. A propósito dos 50 anos da escola, foi promovido um encontro de antigos e actuais funcionários, incluindo antigos directores da escola, como Luísa Rocha, Fernanda Henriques, Fernanda Elisabete, Dulce Romão, Leopoldino Inácio, Filomena Azevedo, Fernando Franco ou Eurico Valente.

Perante a plateia de várias dezenas de pessoas, no auditório da escola, o grupo de ex-directores partilhou memórias desde os tempos da criação da escola, evocando o espírito de solidariedade, espírito crítico e sentimento de família que sempre caracterizaram a instituição como as suas principais mais-valias ao longo das décadas. Mesmo com condições que nem sempre eram as melhores - tempos houve em que os buracos nos pavilhões permitiam a entrada de ratos, melgas e até galinhas - a verdade é que a escola criou uma estrutura de acolhimento para os alunos muito importante na cidade, especialmente no início dos anos 80, aquando da vaga de toxicodependências. “Fizemos o melhor que pudemos com os meios que tínhamos à disposição, que nem sempre eram o que precisávamos”, lembraram os professores.

O actual presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, foi um dos alunos da escola. “Foi uma escola muito importante para nos incutir espírito crítico. Devo muito aos três anos de secundário que vivi na Reynaldo dos Santos”, lembrou o autarca, num vídeo partilhado pela instituição. Para evocar a data foi também descerrada uma placa alusiva aos 50 anos da escola.