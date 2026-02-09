Exclusivo: Ponte da Chamusca já reabriu à circulação

A travessia que liga os concelhos da Golegã e Chamusca já reabriu à circulação rodoviária. A informação, dada por O MIRANTE em primeira mão, é uma excelente notícia para centenas de utilizadores que têm feito vários quilómetros a mais para irem para os seus trabalhos.