Sociedade | 09-02-2026 10:29

Instalações desportivas municipais de Santarém reabrem

Instalações desportivas municipais de Santarém reabrem
Espaços estiveram encerrados devido ao mau tempo

As instalações desportivas municipais de Santarém reabrem ao público a partir desta segunda‑feira, 9 de fevereiro, após a melhoria das condições climatéricas e uma avaliação técnica que confirmou a segurança dos espaços. O anúncio foi feito pela Viver Santarém, em articulação com o município.
A reabertura abrange todos os equipamentos desportivos municipais, com excepção do Campo da Ribeira de Santarém, que permanecerá encerrado até que estejam reunidas as condições necessárias para o seu funcionamento.
Com o regresso à normalidade, retomam também as actividades dos projectos Toca a Nadar, Viva Mais e da Escola de Atividades Aquáticas de Santarém, que voltam ao seu regime habitual.
A Viver Santarém agradece a compreensão dos utilizadores durante o período de encerramento e reforçou o compromisso com a segurança e o bem‑estar de todos os que frequentam as instalações.

