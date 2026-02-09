As instalações desportivas municipais de Santarém reabrem ao público a partir desta segunda‑feira, 9 de fevereiro, após a melhoria das condições climatéricas e uma avaliação técnica que confirmou a segurança dos espaços. O anúncio foi feito pela Viver Santarém, em articulação com o município.

A reabertura abrange todos os equipamentos desportivos municipais, com excepção do Campo da Ribeira de Santarém, que permanecerá encerrado até que estejam reunidas as condições necessárias para o seu funcionamento.

Com o regresso à normalidade, retomam também as actividades dos projectos Toca a Nadar, Viva Mais e da Escola de Atividades Aquáticas de Santarém, que voltam ao seu regime habitual.

A Viver Santarém agradece a compreensão dos utilizadores durante o período de encerramento e reforçou o compromisso com a segurança e o bem‑estar de todos os que frequentam as instalações.