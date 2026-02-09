uma parceria com o Jornal Expresso
09/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 09-02-2026 15:00

Olival tradicional procura futuro sustentável na região da Serra de Aire e Candeeiros

Olival tradicional procura futuro sustentável na região da Serra de Aire e Candeeiros
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Especialistas, produtores e autarcas defenderam a diferenciação do azeite, a valorização do território e a preservação cultural como caminhos para manter vivo o olival tradicional da região de Aire e Candeeiros.

A segunda edição do seminário “Olival Tradicional – Sustentabilidade e Competitividade” reuniu, no dia 2 de Fevereiro, em Alcanena, especialistas, produtores e agentes do sector oleícola para um debate aprofundado sobre o futuro do olival tradicional e do azeite da região de Aire e Candeeiros. O encontro colocou no centro da discussão a necessidade de conciliar sustentabilidade ambiental, competitividade económica e valorização cultural de um património que atravessa gerações.
A iniciativa decorreu num dia de forte simbolismo para as comunidades locais, marcado pela celebração da Senhora das Candeias, padroeira do olival e do azeite, reforçando a ligação histórica e identitária do território a esta cultura agrícola. Ao longo do dia foram abordadas estratégias de diferenciação de marcas, valorização do território e preservação do património associado à produção de azeite virgem extra. Na sessão de abertura intervieram Eduardo Amaral, vice-presidente da Câmara de Porto de Mós e presidente da ADSAICA, e Luís Melo, presidente da direcção da APOAC e coordenador do projecto Ouro Líquido.
O programa contou com a participação de vários especialistas, entre os quais Miguel Carrasco, mestre lagareiro de As Pontis e sócio da Olearum, Helena Ferreira, responsável por um projecto de retalho temático dedicado ao azeite, o jornalista e escritor Edgardo Pacheco, Gonçalo Moreira, da Olivum, Marlene Carvalho, ligada a projectos de desenvolvimento local e membro da comissão de implementação da Aldeia de Bem-Estar da Serra de Santo António, e Maria José Vale, investigadora da Direcção-Geral do Território. A moderação esteve a cargo de Carlos Brito, presidente da Ordem dos Economistas – Norte, e de Luís Melo.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar