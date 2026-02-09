Risco de rutura de represa na Torre Bela mantém Póvoa de Manique e Carvalhos evacuadas

Populações das duas localidades do concelho de Azambuja foram acolhidas em instalações dos bombeiros. Represa que resulta da retenção de um afluente da ribeira do Judeu foi sendo aumentada ao longo dos anos.

Mantém-se, esta segunda-feira, 9 de Fevereiro, o risco de rutura de uma represa de água na Herdade da Torre Bela que levou à evacuação de 26 habitantes da Póvoa de Manique e Carvalhos, localidades da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa. A evacuação, embora preventiva, foi levada a cabo por decisão da Câmara de Azambuja baseada no risco de rutura da Barragem da Retorta devido às condições meteorológicas adversas

Uma "eventual rutura poderá provocar inundações em algumas habitações situadas nas localidades de Póvoa de Manique e Carvalhos", explicou o município em comunicado. A população destas localidades foi acolhida em instalações dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, onde estão a ser asseguradas condições de segurança, higiene, alimentação e dormida.

Esta barragem corresponde a uma retenção de um afluente do canal principal da ribeira do Judeu e foi sendo aumentada ao longo do tempo com recurso a escavação. Em 2023 ocupava cerca de 11 hectares, mas em 2026 essa área pode ser superior. Segundo a Ministra do Ambiente, Graça Carvalho, terá uma capacidade máxima estimada de 1hm3, correspondente a um milhão de metros cúbicos.