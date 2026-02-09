uma parceria com o Jornal Expresso
09/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 09-02-2026 19:15

Risco de rutura de represa na Torre Bela mantém Póvoa de Manique e Carvalhos evacuadas

chuva mau tempo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Populações das duas localidades do concelho de Azambuja foram acolhidas em instalações dos bombeiros. Represa que resulta da retenção de um afluente da ribeira do Judeu foi sendo aumentada ao longo dos anos.

Mantém-se, esta segunda-feira, 9 de Fevereiro, o risco de rutura de uma represa de água na Herdade da Torre Bela que levou à evacuação de 26 habitantes da Póvoa de Manique e Carvalhos, localidades da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa. A evacuação, embora preventiva, foi levada a cabo por decisão da Câmara de Azambuja baseada no risco de rutura da Barragem da Retorta devido às condições meteorológicas adversas
Uma "eventual rutura poderá provocar inundações em algumas habitações situadas nas localidades de Póvoa de Manique e Carvalhos", explicou o município em comunicado. A população destas localidades foi acolhida em instalações dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, onde estão a ser asseguradas condições de segurança, higiene, alimentação e dormida.
Esta barragem corresponde a uma retenção de um afluente do canal principal da ribeira do Judeu e foi sendo aumentada ao longo do tempo com recurso a escavação. Em 2023 ocupava cerca de 11 hectares, mas em 2026 essa área pode ser superior. Segundo a Ministra do Ambiente, Graça Carvalho, terá uma capacidade máxima estimada de 1hm3, correspondente a um milhão de metros cúbicos.
A Escola Básica de Manique do Intendente, assim como a extensão do centro de saúde permanecem encerrados. Ainda nesta união de freguesias do concelho de Azambuja, o trânsito está interditado na estrada da Póvoa de Manique para os Carvalhos por esta se encontrar submersa e condicionado na Estrada da Ponte Dona Maria até ao Cemitério de Manique do Intendente, devido a risco de derrocada.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar