Tempestade Kristin provocou mais de 700 ocorrências em Tomar

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão (PSD), fez na reunião de câmara de 9 de Fevereiro um balanço detalhado dos impactos da tempestade Kristin no concelho. O autarca revelou números expressivos de ocorrências, danos materiais e uma mobilização sem precedentes de meios humanos e técnicos.

Segundo Tiago Carrão, o Plano Municipal de Protecção Civil foi activado às 8h10 do dia 28 de Janeiro e mantém-se ainda em vigor. Desde as 5h00 da manhã desse dia até ao momento, foram registadas 723 ocorrências, a maioria relacionadas com quedas de árvores. No terreno estiveram equipas de bombeiros e do Exército. Em articulação com a Protecção Civil, as juntas de freguesia recorreram também a maquinaria externa, face à dimensão dos estragos, que já representam mais de mil horas de trabalho continuado.

Ao nível da energia eléctrica, Tiago Carrão destacou a gravidade dos danos na rede, com mais de 380 quilómetros de linhas de média tensão afectadas, 40 postos de transformação de média tensão derrubados e mais de 200 ocorrências na baixa tensão. Apesar do esforço de reposição, cerca de mil clientes continuam sem electricidade, estando actualmente 13 geradores ligados para apoiar temporariamente as famílias. No pico da intervenção estiveram no concelho mais de 70 técnicos da E-Redes, mantendo-se ainda cerca de 40 no terreno.

No que respeita à habitação, a unidade de missão criada pelo município registou 395 ocorrências relacionadas com danos em habitações. O Departamento de Obras Municipais interveio em 16 edifícios escolares, dezenas de casas particulares, edifícios e equipamentos municipais, realizou 146 intervenções no arvoredo e procedeu à limpeza de mais de 250 quilómetros de vias, tendo sido já consumidos mais de 6.000 litros de gasóleo.

A nível social, foi necessário realojar 20 famílias. O município lançou várias medidas de apoio de emergência, com destaque para a distribuição de mais de 600 refeições, fornecimento de bens alimentares e materiais de construção, banhos quentes no Complexo Desportivo (utilizados mais de 200 vezes), apoio psicológico, um espaço de coworking com mais de 48 inscritos e a biblioteca municipal, que regista cerca de 25 utilizadores diários. Quase 200 pessoas inscreveram-se como voluntárias para ajudar na resposta à crise.

Tiago Carrão sublinhou que o concelho entra agora numa nova fase, “mais planeada e criteriosa”, focada na reparação dos danos, no apoio às populações afectadas e na preparação do futuro. Nesse âmbito, o município está a ultimar um conjunto de medidas integradas no programa “Recuperar Tomar”, que vai ser brevemente formalizado através de um regulamento de apoio específico.