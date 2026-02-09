Tempestades provocam a pior crise na indústria da alimentação animal de Santarém e leiria

A indústria portuguesa de alimentos compostos para animais enfrenta aquela que a Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais (IACA) descreve como “a pior crise jamais vivida pelo sector”, na sequência dos danos provocados pelas tempestades Kristin e Leonardo. A associação, que representa 80% da produção nacional, alerta o Governo para a “devastação” causada nas empresas e para a urgência de medidas de apoio eficazes e rápidas.

Segundo a IACA, cerca de 30% das empresas do sector estão localizadas em zonas abrangidas pela Declaração de Calamidade, com especial incidência nos distritos de Leiria e Santarém, onde se concentra um quarto das empresas responsáveis por 35% da produção nacional. Os prejuízos, ainda em fase de contabilização, já ascendem a dezenas de milhões de euros, afetando infraestruturas energéticas, unidades de fabrico, armazéns e redes logísticas.

A associação sublinha, contudo, que os danos não se limitam às áreas oficialmente abrangidas pela declaração de calamidade. No Montijo, por exemplo, várias unidades produtivas sofreram impactos significativos, apesar de o concelho não constar da lista definida pelo Governo.

Jaime Piçarra, secretário‑geral da IACA, alerta para o risco de colapso na cadeia agroalimentar caso não haja uma resposta célere: “Sem uma intervenção rápida e eficaz, os efeitos destas tempestades poderão prolongar‑se e comprometer a recuperação das empresas, a produção pecuária e a disponibilidade de alimentos de origem animal produzidos no País.”

Também Romão Braz, presidente da associação, reforça a urgência: “A rapidez com que os apoios chegam ao terreno é essencial. Os prejuízos não resultam apenas dos danos diretos, mas também da suspensão da produção devido à falta de energia e da quebra de stocks.”

A IACA manifesta ainda solidariedade para com agricultores, populações e empresas afetadas, defendendo que as explorações pecuárias com maiores perdas devem merecer atenção reforçada por parte do Governo.

A indústria de alimentos compostos para animais é considerada estratégica para a sustentabilidade da produção pecuária nacional, abastecendo cerca de 81 mil explorações e gerando um volume de negócios anual de 2,3 mil milhões de euros.