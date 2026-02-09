Tribunal de Torres Novas reabre esta terça-feira após derrocada

O Tribunal de Torres Novas reabre esta terça‑feira, depois de ter estado encerrado desde sexta‑feira devido à queda de uma barreira nas traseiras do edifício, na sequência da forte tempestade que atingiu o distrito de Santarém no final da semana.

O Tribunal de Torres Novas reabre esta terça‑feira, depois de ter estado encerrado desde sexta‑feira devido à queda de uma barreira nas traseiras do edifício, na sequência da forte tempestade que atingiu o distrito de Santarém no final da semana.

Segundo fonte judicial, a derrocada ocorreu na madrugada de sexta‑feira, quando a chuva intensa provocou o deslizamento de terras que sustentavam a barreira de contenção. Por precaução, o edifício foi imediatamente evacuado e encerrado, levando ao adiamento de diligências e ao redirecionamento de serviços urgentes para instalações alternativas.

Durante o fim de semana e a segunda‑feira, equipas técnicas da protecção civil, do município e do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça estiveram no local a avaliarem a estabilidade do terreno e as condições de segurança do edifício. No local esteve também uma equipa do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Esta segunda-feira um grupo de militares tem estado a colocar lonas e outros materiais para prevenir deslizamentos das terras da barreira. Entretanto tinha sido desenvolvida uma intervenção de remoção de detritos.

As autoridades garantem que o tribunal reúne agora “condições plenas de segurança” para retomar a actividade normal. As diligências adiadas serão reagendadas ao longo da semana, com prioridade para processos urgentes.

A tempestade que atravessou a região provocou vários incidentes no concelho de Torres Novas, incluindo inundações pontuais, quedas de árvores e danos em infraestruturas públicas. A derrocada junto ao tribunal foi o episódio mais significativo, obrigando ao encerramento de um dos principais serviços públicos da cidade.