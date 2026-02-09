Várias escolas de Arruda dos Vinhos encerradas esta segunda-feira

A semana começa em Arruda dos Vinhos com três centros escolares encerrados e centenas de alunos que hoje ficam em casa devido às consequências provocadas pelo mau tempo. Estão encerrados o Centro Escolar de Arranhó por falta de acessos e os centros escolares do Telheiro e de Arruda dos Vinhos devido à falta de abastecimento de água, que tem sido praticamente transversal a todo o concelho depois da rutura de uma conduta geral de abastecimento. "As equipas da EPAL estão no terreno, desde o início da manhã, no entanto não há previsão para a resolução da rotura na conduta adutora, causada por um deslizamento de terras", explica o município. O concelho de Arruda dos Vinhos, recorde-se, foi um dos que, na região, mais sofreu com as consequências do mau tempo, tendo apenas neste momento uma única estrada aberta a ligá-lo aos concelhos vizinhos.