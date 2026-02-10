Abatimento corta estrada municipal em Ulme

Uma estrada municipal na freguesia de Ulme, no concelho da Chamusca, sofreu um abatimento significativo, deixando a via intransitável e colocando em risco a circulação de pessoas e viaturas. A imagem é clara: parte do pavimento cedeu, abrindo uma cratera profunda que interrompe a continuidade da estrada e expõe a base do terreno, fragilizada pela água e pela instabilidade do solo.