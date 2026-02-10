uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 10-02-2026 18:00

Derrocadas em Abrantes fecham Jardim do Castelo e cortam passeio junto à ponte sobre o Tejo

As chuvas persistentes dos últimos dias estão a deixar marcas visíveis em Abrantes, com derrocadas e aluimentos de terras a obrigarem ao encerramento do Jardim do Castelo e à interdição do passeio pedonal junto à ponte sobre o Tejo.

As precipitações intensas provocaram dezenas de ocorrências no concelho de Abrantes, incluindo derrocadas em encostas, aluimentos de terras, linhas de água, pontões e estradas municipais. A principal preocupação centra-se num talude junto à ponte rodoviária sobre o Tejo, que liga Barreiras do Tejo a Rossio ao Sul do Tejo, onde a zona pedonal cedeu após o deslizamento de terras. “Temos dezenas de situações de aluimentos e derrocadas, algumas já ocorridas e outras que podem ainda acontecer, porque os terrenos estão completamente saturados e a chuva não dá tréguas”, afirmou à Lusa o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos.
Segundo o autarca, a situação junto à ponte está a ser acompanhada pela Infraestruturas de Portugal, que decidiu interditar o passeio pedonal “por mera precaução”, não existindo, para já, qualquer risco identificado para a estrutura da ponte ou para a circulação rodoviária. A IP confirmou que foi identificado “um deslocamento localizado do conjunto lancil/passeio” no aterro de aproximação à ponte, adiantando que não foram detectadas anomalias no pavimento.
Outra ocorrência relevante registou-se no Castelo de Abrantes, onde a queda de parte da muralha levou ao encerramento do Jardim do Castelo, decisão tomada exclusivamente por motivos de segurança. A autarquia apelou ao respeito pela sinalização colocada no local, alertando para o risco acrescido de novas derrocadas devido à saturação dos solos. Além destas situações, várias estradas do concelho encontram-se condicionadas.
