Deslizamentos cortam acessos em Rio Maior, colocam casas em risco e obrigam a retirar 28 pessoas

O concelho de Rio Maior tem actualmente 28 pessoas fora das suas casas, na sequência de deslizamentos de terras e abatimentos de vias rodoviárias provocados pelo mau tempo. Segundo a câmara municipal, 17 pessoas encontram-se desalojadas e alojadas em unidades hoteleiras a pertenças do município, enquanto outras 11 estão deslocadas e acolhidas por familiares.

A situação mais crítica regista-se na zona de Fonte Longa, na freguesia de Alcobertas, onde um deslizamento numa estrada municipal provocou o abatimento da via e colocou várias casas em risco. Outro ponto preocupante é a vila da Marmeleira, que ficou praticamente isolada. Das quatro principais vias de acesso à localidade, três estão completamente inutilizadas devido a grandes deslizamentos de terras. A única estrada transitável é a que serve o sistema de abastecimento de água, actualmente assegurado através de autotanques do município e dos Bombeiros de Rio Maior, com o apoio solicitado à corporação de Alcanede.

Estas preocupações foram transmitidas pelo autarca ao ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, durante uma visita ao concelho para avaliar os danos. Filipe Santana Dias sublinhou a “necessidade óbvia” de apoios governamentais para recuperar o património público afectado, alertando que muitas das estradas poderão demorar meses a ser reparadas.