Galinhas à solta motivam reclamações na Póvoa de Santa Iria

Galinhas, patos e pavões saem da Quinta Municipal da Piedade e passeiam calmamente pelas ruas da Póvoa de Santa Iria. Moradores alertam para perigo de acidentes rodoviários e falta de descanso.

Algumas galinhas e galos que costumam estar na Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, saíram dos portões da quinta e têm andado pelas ruas da cidade.

Os galináceos, habituados aos humanos, atravessam a Avenida Dom Vicente Afonso Valente, passam em frente ao Centro Comercial Delta e continuam a descer pela Rua dos Bombeiros Voluntários, onde costumam permanecer na relva.

Segundo uma moradora da zona, já foram vistos patos e um casal de pavões, o que, segundo a própria, constitui “um evidente risco para a saúde pública”, colocando também em causa a segurança rodoviária. “Diariamente, entre as 7h30 e as 10h00, os galináceos concentram-se nesta zona, incluindo na estrada, impedindo e dificultando a circulação numa altura de grande afluência de trânsito, pois coincide com a entrada dos alunos na escola. Numa dessas ocasiões, esteve iminente um acidente envolvendo a viatura da minha filha, pois um galo saltou de repente para a faixa de rodagem, obrigando-a a fazer uma travagem brusca”, relata.

Os moradores dizem que a presença das aves provoca “falta de descanso”, nomeadamente aos fins de semana quando acordam com o galo a cantar cedo.

Foram feitas queixas, ainda no mandato anterior, à União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, mas sem resposta.

