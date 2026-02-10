uma parceria com o Jornal Expresso
10/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 10-02-2026 15:00

Lezíria levou bordagem inovadora à dor crónica ao Congresso Nacional de Medicina da Dor

dor corpo humano
foto ilustrativa
Experiência desenvolvida no Hospital Distrital de Santarém no acompanhamento de doentes com fibromialgia colocou a ULS da Lezíria em destaque no 33.º Congresso Nacional de Medicina da Dor – ASTOR 2026.

A ULS da Lezíria marcou presença no 33.º Congresso Nacional de Medicina da Dor – ASTOR 2026 com a apresentação do trabalho desenvolvido na área da dor crónica, em particular no acompanhamento de doentes com fibromialgia, assente num modelo de intervenção multidisciplinar que envolve várias áreas clínicas. A participação fez-se através da Unidade de Dor Crónica, com intervenção activa em sessões científicas do congresso. A médica anestesiologista Sónia Menezes, coordenadora da unidade, e o psiquiatra Marco Duarte integraram a mesa-redonda “Fibromialgia – Mas afinal quem segue”, onde foi debatido o acompanhamento desta patologia complexa sob diferentes perspectivas clínicas, num painel que reuniu especialistas de várias instituições.
Durante o encontro foram ainda apresentados dois trabalhos científicos desenvolvidos no âmbito do Programa de Intervenção Comunitária de Abordagem Multimodal, implementado no Hospital Distrital de Santarém desde 2024. A psicóloga Patrícia Januário apresentou uma comunicação oral sobre o impacto do programa na melhoria da qualidade de vida das pessoas com fibromialgia, destacando ganhos ao nível do controlo da dor e do funcionamento diário.
Complementarmente, o nutricionista Mário Rui Abade apresentou um poster científico que analisou a relação entre a adesão à dieta mediterrânica e a incapacidade funcional associada à dor, reforçando a importância da alimentação como componente relevante na gestão da fibromialgia.
