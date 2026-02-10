Sociedade | 10-02-2026 20:23
Passeios ribeirinhos de Vila Franca de Xira interditos
Foto: CM VFX
Serviço Municipal de Protecção Civil de Vila Franca de Xira pede à população que respeite as baias colocadas nas zonas ribeirinhas e que não circule junto ao Rio Tejo.
O acesso aos caminhos ribeirinhos do concelho de Vila Franca de Xira encontra-se interdito pelo Serviço Municipal de Protecção Civil, por motivos de segurança. Na sequência do mau tempo, a Câmara apela à população para que respeite a interdição e não se exponha a potenciais perigos e riscos.
