Passeios ribeirinhos de Vila Franca de Xira interditos

Serviço Municipal de Protecção Civil de Vila Franca de Xira pede à população que respeite as baias colocadas nas zonas ribeirinhas e que não circule junto ao Rio Tejo.

O acesso aos caminhos ribeirinhos do concelho de Vila Franca de Xira encontra-se interdito pelo Serviço Municipal de Protecção Civil, por motivos de segurança. Na sequência do mau tempo, a Câmara apela à população para que respeite a interdição e não se exponha a potenciais perigos e riscos.