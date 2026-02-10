uma parceria com o Jornal Expresso
10/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-02-2026 21:00

Pesados não podem passar na EN9 entre Alenquer e Torres Vedras

Pesados não podem passar na EN9 entre Alenquer e Torres Vedras
Foto: CM Alenquer
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Circulação de veículos pesados na EN9, entre Alenquer e Torres Vedras, está condicionada devido aos estragos provocados pelo mau tempo. A instabilidade de taludes e a degradação do pavimento levaram à adopção de medidas de segurança e ao desvio do tráfego para a A8 e A10.

A circulação de veículos pesados na Estrada Nacional 9 (EN9), que liga Alenquer a Torres Vedras, está condicionada devido aos danos provocados pelas condições meteorológicas adversas das últimas semanas.
A instabilidade de taludes, a degradação do pavimento, a acumulação de detritos e a redução das condições de segurança levaram à adopção de medidas preventivas para garantir a protecção de pessoas e bens. Face a este cenário, foi determinada a limitação do tráfego de veículos pesados naquele troço rodoviário, exigindo especial prudência por parte dos condutores.
Segundo o Município de Alenquer, a situação resulta da fragilização das infra-estruturas rodoviárias e dos terrenos adjacentes, na sequência da chuva intensa e persistente, que agravou riscos de deslizamentos e de acidentes.
Como alternativa, os veículos pesados devem utilizar a A8 e a A10, vias consideradas mais seguras para este tipo de circulação.
A autarquia agradece a compreensão dos automobilistas e lamenta os incómodos causados, reforçando que as medidas visam exclusivamente a segurança rodoviária.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar