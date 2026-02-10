Sociedade | 10-02-2026 21:00
Pesados não podem passar na EN9 entre Alenquer e Torres Vedras
Foto: CM Alenquer
Circulação de veículos pesados na EN9, entre Alenquer e Torres Vedras, está condicionada devido aos estragos provocados pelo mau tempo. A instabilidade de taludes e a degradação do pavimento levaram à adopção de medidas de segurança e ao desvio do tráfego para a A8 e A10.
A circulação de veículos pesados na Estrada Nacional 9 (EN9), que liga Alenquer a Torres Vedras, está condicionada devido aos danos provocados pelas condições meteorológicas adversas das últimas semanas.
A instabilidade de taludes, a degradação do pavimento, a acumulação de detritos e a redução das condições de segurança levaram à adopção de medidas preventivas para garantir a protecção de pessoas e bens. Face a este cenário, foi determinada a limitação do tráfego de veículos pesados naquele troço rodoviário, exigindo especial prudência por parte dos condutores.
Segundo o Município de Alenquer, a situação resulta da fragilização das infra-estruturas rodoviárias e dos terrenos adjacentes, na sequência da chuva intensa e persistente, que agravou riscos de deslizamentos e de acidentes.
Como alternativa, os veículos pesados devem utilizar a A8 e a A10, vias consideradas mais seguras para este tipo de circulação.
A autarquia agradece a compreensão dos automobilistas e lamenta os incómodos causados, reforçando que as medidas visam exclusivamente a segurança rodoviária.
