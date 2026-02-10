Sociedade | 10-02-2026 10:00
Pintura de passadeiras e sinalização no Bairro dos Quintais adiadas pelo mau tempo
De acordo com os SMAS a colocação de sinalização vertical e horizontal só será feita quando as condições climatéricas permitirem.
A pintura das passadeiras e a colocação de sinalização vertical no Bairro dos Quintais, na Póvoa de Santa Iria, só vão ser realizadas quando houver bom tempo. Segundo disseram a O MIRANTE os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), o mau tempo tem impedido os trabalhos e, por isso, só serão executados quando as condições meteorológicas o permitirem.
Recorde-se que os SMAS concluíram as obras no Bairro dos Quintais em Janeiro deste ano, com a elevação das caixas dos SMAS ao nível da estrada.
