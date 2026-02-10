uma parceria com o Jornal Expresso
10/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-02-2026 10:00

Pintura de passadeiras e sinalização no Bairro dos Quintais adiadas pelo mau tempo

Pintura de passadeiras e sinalização no Bairro dos Quintais adiadas pelo mau tempo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

De acordo com os SMAS a colocação de sinalização vertical e horizontal só será feita quando as condições climatéricas permitirem.

A pintura das passadeiras e a colocação de sinalização vertical no Bairro dos Quintais, na Póvoa de Santa Iria, só vão ser realizadas quando houver bom tempo. Segundo disseram a O MIRANTE os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), o mau tempo tem impedido os trabalhos e, por isso, só serão executados quando as condições meteorológicas o permitirem.
Recorde-se que os SMAS concluíram as obras no Bairro dos Quintais em Janeiro deste ano, com a elevação das caixas dos SMAS ao nível da estrada.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar