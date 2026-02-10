Ponte da Chamusca volta a fechar ao trânsito

Foram detetadas, ao final da tarde de hoje, fissuras no pavimento da Estrada Nacional 243, na ligação entre a Golegã e a Chamusca, junto à entrada da Ponte da Chamusca.

A situação foi comunicada às Infraestruturas de Portugal e à Agência Portuguesa do Ambiente, responsáveis respetivamente pela via e pelo dique de contenção existente no local, tendo sido iniciado o processo de avaliação.

Entretanto, foram já realizados trabalhos de contenção, nomeadamente a impermeabilização da estrada, e foi implementada circulação alternada do trânsito.

Por ainda não ser possível proceder a uma avaliação técnica mais aprofundada e para garantir a segurança dos utilizadores, foi tomada a decisão de encerrar a estrada. A avaliação técnica está prevista para amanhã.