uma parceria com o Jornal Expresso
10/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 10-02-2026 23:01

Ponte da Chamusca volta a fechar ao trânsito

Ponte da Chamusca volta a fechar ao trânsito
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Foram detetadas, ao final da tarde de hoje, fissuras no pavimento da Estrada Nacional 243, na ligação entre a Golegã e a Chamusca, junto à entrada da Ponte da Chamusca.

Foram detetadas, ao final da tarde de hoje, fissuras no pavimento da Estrada Nacional 243, na ligação entre a Golegã e a Chamusca, junto à entrada da Ponte da Chamusca.

A situação foi comunicada às Infraestruturas de Portugal e à Agência Portuguesa do Ambiente, responsáveis respetivamente pela via e pelo dique de contenção existente no local, tendo sido iniciado o processo de avaliação.

Entretanto, foram já realizados trabalhos de contenção, nomeadamente a impermeabilização da estrada, e foi implementada circulação alternada do trânsito.

Por ainda não ser possível proceder a uma avaliação técnica mais aprofundada e para garantir a segurança dos utilizadores, foi tomada a decisão de encerrar a estrada. A avaliação técnica está prevista para amanhã.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar