Recolha de sangue dia 14 de Fevereiro no Forte da Casa
Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria promove uma nova acção de recolha no dia 14 de Fevereiro, no Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria vai realizar mais uma acção de recolha de sangue no dia 14 de Fevereiro, na sede do Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa, situada no Largo do Forte da Casa, nº 28, entre as 9h00 e as 13h00.
A recolha será assegurada pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), com o apoio do clube recreativo. A associação sublinha que cada dádiva pode ajudar a salvar até três vidas, apelando à participação de dadores habituais e de novos voluntários.
A última recolha, realizada a 7 de Fevereiro na sede da associação, na Póvoa de Santa Iria, terminou com um balanço muito positivo, registando a participação de 42 dadores, cinco dos quais doaram sangue pela primeira vez. “Este contributo é essencial para garantir a auto-suficiência das reservas nacionais”, salienta a associação.