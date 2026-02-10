Recolha de sangue dia 14 de Fevereiro no Forte da Casa

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria vai realizar mais uma acção de recolha de sangue no dia 14 de Fevereiro, na sede do Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa, situada no Largo do Forte da Casa, nº 28, entre as 9h00 e as 13h00.

A recolha será assegurada pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), com o apoio do clube recreativo. A associação sublinha que cada dádiva pode ajudar a salvar até três vidas, apelando à participação de dadores habituais e de novos voluntários.

A última recolha, realizada a 7 de Fevereiro na sede da associação, na Póvoa de Santa Iria, terminou com um balanço muito positivo, registando a participação de 42 dadores, cinco dos quais doaram sangue pela primeira vez. “Este contributo é essencial para garantir a auto-suficiência das reservas nacionais”, salienta a associação.