Vídeo de André Ventura foi alterado para simular chuva torrencial

É falso que André Ventura estivesse a discursar sob chuva intensa num vídeo divulgado nas redes sociais do Chega. A análise da Lusa Verifica confirma que o efeito de precipitação foi adiccionado digitalmente à gravação original.

Um vídeo partilhado nas redes sociais oficiais do Chega, mostrando o presidente do partido, André Ventura, aparentemente a discursar sob chuva torrencial, foi alvo de manipulação digital, concluiu a Lusa Verifica após análise técnica às imagens. O conteúdo, amplamente difundido nos últimos dias, sugere que o líder partidário enfrentava condições meteorológicas extremas durante uma acção política, reforçando uma narrativa de proximidade às populações afectadas pelo mau tempo. No entanto, a verificação realizada pela Lusa Verifica demonstra que, no momento da gravação original, não se registava qualquer precipitação com a intensidade exibida no vídeo divulgado.

