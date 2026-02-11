Sociedade | 11-02-2026 10:00
Alcanhões lança campanha para angariar novos dadores de sangue
foto ilustrativa
Grupo de dadores benévolos faz uma recolha dia 22 na freguesia
O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Alcanhões iniciou uma nova campanha de angariação de novos dadores, com o propósito de sensibilizar a comunidade para a importância da dádiva regular de sangue e para a necessidade urgente de aumentar o número de dadores activos na região. A iniciativa integra a próxima sessão de colheita de sangue, agendada para 22 de Fevereiro de 2026, entre as 9h00 e as 13h00, na Escola Básica de Alcanhões, numa ação realizada em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).
Segundo o grupo do concelho de Santarém, esta campanha pretende reforçar a mensagem de que dar sangue é um gesto simples, voluntário e essencial, capaz de salvar até três vidas por cada dádiva. A população é convidada a participar, a divulgar a iniciativa e a incentivar familiares, amigos e potenciais novos dadores a juntarem-se à causa. Podem dar sangue pessoas entre os 17 e os 70 anos, peso igual ou superior a 50 quilos e boas condições de saúde.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1755
04-02-2026
Capa Vale Tejo
04-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar