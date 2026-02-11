uma parceria com o Jornal Expresso
11/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 11-02-2026 10:00

Alcanhões lança campanha para angariar novos dadores de sangue

sangue doacao
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Grupo de dadores benévolos faz uma recolha dia 22 na freguesia

O Grupo de Dadores Benévolos de Sangue de Alcanhões iniciou uma nova campanha de angariação de novos dadores, com o propósito de sensibilizar a comunidade para a importância da dádiva regular de sangue e para a necessidade urgente de aumentar o número de dadores activos na região. A iniciativa integra a próxima sessão de colheita de sangue, agendada para 22 de Fevereiro de 2026, entre as 9h00 e as 13h00, na Escola Básica de Alcanhões, numa ação realizada em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST).
Segundo o grupo do concelho de Santarém, esta campanha pretende reforçar a mensagem de que dar sangue é um gesto simples, voluntário e essencial, capaz de salvar até três vidas por cada dádiva. A população é convidada a participar, a divulgar a iniciativa e a incentivar familiares, amigos e potenciais novos dadores a juntarem-se à causa. Podem dar sangue pessoas entre os 17 e os 70 anos, peso igual ou superior a 50 quilos e boas condições de saúde.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar