Sociedade | 11-02-2026 10:00

Azambuja avança com USF tipo C para combater falta de médicos

medico saude
Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo anunciou o lançamento de um concurso, no valor de 8 milhões de euros, para criação de duas Unidades de Saúde Familiar tipo C no concelho de Azambuja.

A ULS Estuário do Tejo anunciou o lançamento de um concurso público internacional para a criação de duas Unidades de Saúde Familiar (USF) tipo C no concelho de Azambuja: uma na sede de concelho, no centro de saúde e outra destinada às restantes unidades do concelho.
Cada uma das USF C, refere a ULS Estuário do Tejo em comunicado, terá capacidade para prestar cuidados de saúde a cerca de 9 mil utentes, num concelho onde, recorde-se, 90% dos utentes não tem médico de família.
Os concorrentes deverão apresentar uma equipa clínica constituída por um número de médicos e enfermeiros em quantidade e com as habilitações adequadas, que garantam a prestação dos cuidados de saúde contratados, com observância dos requisitos legalmente definidos. Estas USF, explica, funcionarão nas actuais instalações físicas da rede da ULS Estuário do Tejo. “As USF de tipo C têm por missão a prestação de cuidados de saúde primários, de forma personalizada e com continuidade, garantindo a acessibilidade, nomeadamente através do princípio de atendimento no próprio dia e de marcação de consulta para hora determinada”, explica aquela entidade.
O concurso, publicado em Diário da República, estará aberto a propostas até 8 de Março. O preço-base para este procedimento, ou seja, o valor máximo que a ULS poderá despender com estas duas unidades, será de 8 milhões de euros em cinco anos.
O lançamento deste concurso integra-se num conjunto de iniciativas que a ULS Estuário do Tejo está a desenvolver para dotar os concelhos que serve - Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira - de mais e melhores cuidados de saúde. Depois de apoiar o projecto Bata Branca, que está em vigor até ao final deste ano, a Câmara de Azambuja, recorde-se, já tinha anunciado que estava a trabalhar na criação de uma nova USF tipo B.


