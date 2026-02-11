uma parceria com o Jornal Expresso
11/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 11-02-2026 11:26

Bombeiros escapam por segundos a derrocada que esmagou ambulância no Cartaxo

Bombeiros escapam por segundos a derrocada que esmagou ambulância no Cartaxo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Escaparam por segundos a uma tragédia. Dois bombeiros do Cartaxo estavam a prestar socorro a um doente quando parte de um prédio devoluto ruiu e esmagou a ambulância da corporação. Não houve feridos, mas o cenário deixado pela derrocada revela a violência de uma noite marcada pela chuva intensa.

Dois bombeiros escaparam ilesos a uma derrocada que, por pouco, não terminou em tragédia no Cartaxo. A ambulância ficou esmagada, cinco carros foram atingidos, mas não houve vítimas. Um desfecho que muitos classificam como um verdadeiro milagre. Parte de um prédio devoluto ruiu por volta da meia-noite desta terça-feira, 10 de Fevereiro, na Rua Manuel Correia Ramalho, no Cartaxo, quando dois operacionais dos Bombeiros Municipais do Cartaxo prestavam socorro numa emergência pré-hospitalar no interior da habitação de um doente.
A derrocada atingiu em cheio a ambulância da corporação, que se encontrava estacionada no exterior. Por sorte, os bombeiros não estavam dentro da viatura no momento do colapso. Além da ambulância, cinco veículos ligeiros sofreram danos significativos. O alerta foi dado às 00h10, segundo o Subcomando Regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo. O comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, Vítor Rodrigues, manifestou alívio por não haver feridos entre os operacionais nem entre a população. A rua, paralela ao Intermarché do Cartaxo, permanece interdita ao trânsito, enquanto decorrem trabalhos de avaliação e segurança da estrutura.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar