Bombeiros escapam por segundos a derrocada que esmagou ambulância no Cartaxo

Escaparam por segundos a uma tragédia. Dois bombeiros do Cartaxo estavam a prestar socorro a um doente quando parte de um prédio devoluto ruiu e esmagou a ambulância da corporação. Não houve feridos, mas o cenário deixado pela derrocada revela a violência de uma noite marcada pela chuva intensa.

Dois bombeiros escaparam ilesos a uma derrocada que, por pouco, não terminou em tragédia no Cartaxo. A ambulância ficou esmagada, cinco carros foram atingidos, mas não houve vítimas. Um desfecho que muitos classificam como um verdadeiro milagre. Parte de um prédio devoluto ruiu por volta da meia-noite desta terça-feira, 10 de Fevereiro, na Rua Manuel Correia Ramalho, no Cartaxo, quando dois operacionais dos Bombeiros Municipais do Cartaxo prestavam socorro numa emergência pré-hospitalar no interior da habitação de um doente.

A derrocada atingiu em cheio a ambulância da corporação, que se encontrava estacionada no exterior. Por sorte, os bombeiros não estavam dentro da viatura no momento do colapso. Além da ambulância, cinco veículos ligeiros sofreram danos significativos. O alerta foi dado às 00h10, segundo o Subcomando Regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo. O comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, Vítor Rodrigues, manifestou alívio por não haver feridos entre os operacionais nem entre a população. A rua, paralela ao Intermarché do Cartaxo, permanece interdita ao trânsito, enquanto decorrem trabalhos de avaliação e segurança da estrutura.

