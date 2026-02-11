uma parceria com o Jornal Expresso
11/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 11-02-2026 18:00

Clube de Fazendas de Almeirim usado para enganar agente de jogadores

António Botas Moreira, presidente do Fazendense, de Fazendas de Almeirim, arrastado sem saber para esquema de burla de um agente de jogadores - foto arquivo O MIRANTE
Empresário desportivo português engendrou um esquema com a criação da SAD do Fazendense.

Um empresário desportivo português é acusado de usar a criação da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) da Associação Desportiva Fazendense, de Fazendas de Almeirim, para burlar um investidor de Inglaterra, dono de uma empresa de gestão de futebolistas com sede na Costa do Marfim. A Associação Desportiva Fazendense, do concelho de Almeirim, e o seu presidente António Botas Moreira, foram arrastados para a artimanha que o Ministério Público de Santarém diz ter sido engendrada por Eurico Teixeira, que detém uma empresa de assessoria desportiva a clubes e atletas.
Saiba os pormenores do caso na edição impressa desta quinta-feira, 12 de Fevereiro.
