Ministro das Infraestruturas deslocou-se a Alenquer para avaliar estragos do mau tempo

O Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, deslocou-se a Alenquer na terça-feira, 10 de Fevereiro, para avaliar no terreno a dimensão dos estragos provocados pelas intempéries que têm fustigado o concelho nas últimas semanas. A visita incluiu uma reunião de trabalho nos Paços do Concelho, onde o governante se inteirou da situação junto do executivo municipal.

No encontro estiveram também presentes o presidente da Câmara Municipal de Alenquer, João Nicolau, o presidente da Assembleia Municipal, Luís Rema, e restantes elementos do executivo. João Nicolau apresentou um retrato detalhado dos prejuízos causados pela chuva intensa e pelo vento forte, defendendo a integração de Alenquer na declaração do Estado de Calamidade, já formalmente requerida, sublinhando a necessidade de um quadro excepcional de apoio para fazer face ao momento de adversidade.

Desde 25 de Janeiro, os fenómenos meteorológicos têm provocado um cenário considerado preocupante nas 11 freguesias do concelho. Até ao momento estão registadas mais de mil ocorrências, 32 vias intransitáveis devido a abatimento de piso e mais de uma centena de condicionamentos rodoviários provocados por inundações, quedas de árvores, muros e postes.

No plano social, 75 pessoas tiveram de abandonar temporariamente as suas habitações por riscos estruturais, enquanto 27 ficaram desalojadas, encontrando-se 12 sob acolhimento do Município. A Escola Básica do 1.º Ciclo de Aldeia Gavinha encontra-se interditada devido a danos estruturais.

O Plano Municipal de Emergência está activado desde 3 de Fevereiro e mobiliza diariamente mais de uma centena de agentes de Protecção Civil. No terreno estão Bombeiros Voluntários de Merceana e Alenquer, Polícia Municipal, Serviço Municipal de Protecção Civil, técnicos de acção social, Guarda Nacional Republicana e Juntas de Freguesia, com a missão de salvaguardar pessoas, animais e bens.