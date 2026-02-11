uma parceria com o Jornal Expresso
11/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 11-02-2026 10:00

Ponte da Chamusca degrada-se à vista de todos e ameaça segurança rodoviária

Ponte da Chamusca degrada-se à vista de todos e ameaça segurança rodoviária
Ponte da Chamusca continua em mau-estado
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Buracos no pavimento, ervas nas bermas e um fluxo diário intenso de veículos pesados fazem da Ponte da Chamusca um problema antigo que continua sem solução à vista, apesar dos sucessivos alertas.

O estado de degradação da ponte Joaquim João Isidro dos Reis, vulgo ponte da Chamusca, volta a preocupar automobilistas e população. O pavimento apresenta vários buracos e zonas degradadas que dificultam a circulação, aumentam o risco de acidentes e provocam danos frequentes nas viaturas. A situação agrava-se com a presença de ervas nas bermas e nos passeios, sinal de falta de manutenção regular numa das principais ligações rodoviárias da região. Recorde-se que há cerca de dois anos a Infraestruturas de Portugal realizou intervenções na pavimentação daquela travessia.
A ponte suporta diariamente um volume de tráfego muito superior ao desejável, com especial incidência de veículos pesados que utilizam esta travessia como eixo fundamental. O excesso de camiões, sobretudo com destino ao Eco Parque do Relvão, aliado à inexistência de alternativas viárias eficazes, acelera o desgaste da estrutura e transforma cada travessia num exercício de paciência, sobretudo nas horas de maior movimento. A fotografia que ilustra este texto foi enviada por um leitor de O MIRANTE que utiliza a ponte diariamente e que não se conforma com a realidade que vive todos os dias.
Moradores e utilizadores frequentes da ponte também referem ao nosso jornal constrangimentos constantes, circulação condicionada e situações de perigo, sobretudo quando dois veículos pesados, situação que tem vindo a ser atenuada com o funcionamento dos semáforos. A falta de intervenção prolonga um problema que O MIRANTE tem vindo a noticiar ao longo dos anos, sem que haja uma resposta definitiva das entidades responsáveis.
Entre remendos pontuais e promessas de estudo de soluções, inclusive do actual primeiro-ministro, que esteve junto ao tabuleiro numa altura de campanha eleitoral para as legislativas, a ponte da Chamusca continua a degradar-se, mantendo-se como um dos exemplos mais visíveis de uma infraestrutura essencial que não acompanha as exigências do tráfego actual. Enquanto não avançar uma intervenção estrutural ou uma alternativa rodoviária, os buracos, as ervas e os camiões continuarão a marcar o dia-a-dia de quem ali passa.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1755
    04-02-2026
    Capa Vale Tejo
    04-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar