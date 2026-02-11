Ponte da Chamusca vai ficar sem trânsito durante os próximos meses

O talude à entrada da Ponte da Chamusca do lado do Dique dos Vinte já há meses que apresentava perigo de ceder. O MIRANTE tem fotos de há mais de um mês que faziam adivinhar o perigo. Só agora é que as autoridades deram pelo problema. Está criada a mais grave limitação ao trânsito entre quem circula na região.

Aconteceu o que era previsível há muitos anos e os políticos locais e a protecção civil não soube prever. O talude à entrada da ponte João Joaquim Isidro dos Reis cedeu e agora a sua recuperação vai demorar meses, o que vai causar prejuízos ainda imprevisíveis às populações da região.

O MIRANTE tem fotos da cedência do talude que deviam envergonhar os elementos da Protecção Civil que já deviam ter alertado para esta situação os responsáveis governamentais, se andassem no terreno como é sua obrigação.

Recorde-se que do lado do Dique dos Vinte a altura do talude deve ser superior a 30 metros. Tantos anos a suportar os camiões parados, por causa da sinalização semafórica, muitos deles em fila com pesos de muitas toneladas, só por milagre não aconteceu o que agora obrigou ao corte do trânsito.

As fotos que O MIRANTE mostra neste textos têm mais de um mês, e foram disponibilizados por um utente diário da ponte, que pediu ao nosso jornal para fazer eco da situação, criticando os elementos da Protecção Civil por andarem no terreno apenas para dar quilómetros aos carros enfeitados em que circulam.

Texto em actualização