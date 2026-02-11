uma parceria com o Jornal Expresso
11/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 11-02-2026 12:00

Rasto de destruição em Abrantes com prejuízos de milhões de euros

Rasto de destruição em Abrantes com prejuízos de milhões de euros
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Tempestades e subida do Tejo causaram danos avultados no concelho. Câmara de Abrantes já está a levantar e quantificar prejuízos para aceder a apoios do Estado e da União Europeia.

Os prejuízos provocados pelas tempestades e pelas cheias no concelho de Abrantes ascendem a milhões de euros, revelou o presidente da câmara, admitindo que o impacto financeiro da destruição registada nas últimas semanas terá uma dimensão muito significativa para o município. Em declarações à Lusa, Manuel Jorge Valamatos afirmou que o processo de identificação e quantificação dos danos já está em curso, com o objectivo de enquadrar candidaturas a apoios governamentais e comunitários no âmbito da situação de calamidade. “Não há ainda uma ordem de grandeza concreta, mas não temos dúvidas de que estamos a falar de muitos milhões de euros de prejuízo no concelho”, sublinhou.
O autarca explicou que Abrantes está abrangido pela decisão do Conselho de Ministros que prevê mecanismos de apoio às populações, empresas e autarquias afectadas pelas intempéries. “Haverá apoios do Estado e da União Europeia para responder às dificuldades das pessoas, das empresas e do espaço público. O município estará disponível para acompanhar e reforçar essa resposta”, garantiu. Manuel Jorge Valamatos recordou ainda que, no início de Fevereiro, o executivo municipal aprovou por unanimidade a transferência de 1,155 milhões de euros para as 13 juntas e uniões de freguesia do concelho, no âmbito de contratos interadministrativos destinados a intervenções prioritárias ao longo de 2026. No entanto, frisou que este investimento não está relacionado com os estragos agora provocados pelas cheias. “Este pacote foi planeado há meses, com base em necessidades identificadas ao longo de 2025. A destruição causada agora pela tempestade e pelas cheias é uma realidade nova que vamos ter de analisar e quantificar”, afirmou.
O montante aprovado destina-se a pequenas reparações e melhorias em estradas, escolas, espaços públicos, jardins e cemitérios, sinalizando, segundo o presidente da câmara, “um elevado grau de confiança e articulação entre o município e as freguesias”, que permite uma resposta mais rápida aos problemas estruturais do território, agora agravados por um episódio extremo que deixou um rasto profundo de destruição em Abrantes.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar