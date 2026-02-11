Sociedade | 11-02-2026 20:12
Tapada temporariamente isolada até cerca das 22h00
O acesso à Tapada, no concelho de Almeirim, está interdito por todas as vias até cerca das 22h00 desta quarta-feira devido ao deslizamento de um talude e remoção de uma árvore do lado de Santarém.
O acesso à Tapada, no concelho de Almeirim, está interdito por todas as vias até cerca das 22h00 desta quarta-feira devido ao deslizamento de um talude e remoção de uma árvore do lado de Santarém, impedindo o acesso pela Ponte D. Luís. Pela Nacional 114 a partir de Almeirim também não é possível circular devido à acumulação de água.
