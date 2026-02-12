Alenquer com mais 20 desalojados devido a danos nas habitações

Vinte pessoas foram hoje retiradas das suas casas em Alenquer, devido aos danos provocados pelo mau tempo nas habitações. Com estas ocorrências, aumentou para 110 o número de desalojados na região do Oeste, segundo declarou à Lusa o comandante sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Oeste, Carlos Silva.

O número de deslocados subiu igualmente para 201, ou seja, mais um do que na quarta-feira, incluindo um habitante do concelho de Alenquer.

De acordo com Carlos Silva, desde a passagem da depressão Kristin, a 28 de Janeiro, oito desalojados e 22 deslocados já regressaram às respectivas casas.

Na Aldeia da Mata, em Alenquer, localidade de onde foi retirado o maior número de pessoas, está também a ser ponderada a retirada de mais alguns residentes de habitações que poderão oferecer risco acrescido, face ao aumento da pluviosidade, adiantou ainda o responsável.