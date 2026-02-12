uma parceria com o Jornal Expresso
12/02/2026

Sociedade | 12-02-2026 11:30

Assembleia de Deus de Santarém recolhe bens para apoiar vítimas das tempestades

A iniciativa está a ser desenvolvida em articulação com a Assembleia de Deus de Leiria

A Assembleia de Deus – Casa do Pai, em Santarém, está a servir como ponto de recolha de bens essenciais para apoiar as populações afectadas pelas recentes tempestades e cheias. A iniciativa está a ser desenvolvida em articulação com a Assembleia de Deus de Leiria e com várias congregações da região mais atingida pelo mau tempo, nomeadamente Alverca, Arruda, Póvoa, Vialonga e Santa Iria, que funcionam igualmente como locais de recepção de donativos.
Em Santarém, a recolha decorre na Rua 31 de Janeiro, n.º 32, enquanto em Leiria o ponto de entrega está localizado na Rua Pedro Álvares Cabral, Lote 39 C, na Quinta da Alçada. Segundo o responsável da AD Santarém, David Catarino, já foram enviadas “várias carrinhas de ajuda para Leiria”, mas a campanha mantém-se ativa e agora estendida a outras localidades afetadas. “Neste momento encaminhamos a ajuda recebida para as várias regiões afectadas. Inicialmente encaminhámos para Leiria, mas agora estamos a apoiar várias localidades da nossa região”, explicou.
Entre os bens mais necessários estão produtos de higiene pessoal, fraldas de criança, roupa interior nova, pijamas, roupa de cama, alimentos não perecíveis, água, azeite, enlatados, fósforos, isqueiros, sacos do lixo, lanternas e pilhas. A campanha inclui também apoio a animais, aceitando ração, feno, cereais e outros alimentos.
A Assembleia de Deus apela à solidariedade da comunidade para reforçar a resposta às famílias que perderam bens e enfrentam dificuldades acrescidas. Os contactos para entrega de donativos ou esclarecimentos adicionais são David Catarino (961 907 870) e Bruno Malheiros (913 133 323).
