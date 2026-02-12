Sociedade | 12-02-2026 11:23
Azambuja solicita ao Governo declaração do Estado de Calamidade
Foto JFAzambuja
Município diz que deixou de ter meios suficientes para conseguir responder ao elevado volume de ocorrências e pede entrada na declaração do Estado de Calamidade.
A Câmara de Azambuja já formalizou, junto do Governo, o pedido para que este concelho seja integrado na lista de municípios considerados em Estado de Calamidade. Esta decisão, explica a autarquia, decorre das graves consequências dos eventos meteorológicos extremos que têm fustigado Portugal, e a região em particular, ao longo das últimas semanas.
Tendo sido declarada, a 7 de Fevereiro, a situação de contingência, numa área que abrange o concelho de Azambuja, “verifica-se a continuação das condições meteorológicas adversas e, sobretudo, o agravamento das condições de segurança para as populações”, mantendo-se o “risco elevado de cheias consecutivas, inundações e deslizamentos de terras, danos patrimoniais e riscos de falhas em infraestruturas que podem pôr em causa serviços essenciais”, refere o município liderado por Silvino Lúcio.
A autarquia salienta na mesma nora que “respondeu prontamente com a mobilização integral dos seus recursos técnicos e humanos disponíveis, tendo activado o Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil a 2 de Fevereiro”. No entanto, devido ao volume de ocorrências os meios municipais viram limitada a sua capacidade de resposta.
