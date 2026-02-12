Comboio descarrila na zona da Bemposta, Abrantes, sem causar feridos

Uma automotora descarrilou na noite de quarta-feira, 11 de Fevereiro, na Linha do Leste, na zona da Bemposta, concelho de Abrantes, num incidente que não provocou vítimas, mas obrigou à interrupção da circulação ferroviária.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, o alerta foi dado pelas 21h40 de quarta-feira, após um deslizamento de terra e a queda de uma árvore terem obstruído a via férrea, originando o descarrilamento da automotora. Até ao momento, a circulação ferroviária mantém-se interrompida, não havendo ainda previsão para a sua reposição, enquanto decorrem os trabalhos de desobstrução.