uma parceria com o Jornal Expresso
12/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 12-02-2026 13:03

Comboio descarrila na zona da Bemposta, Abrantes, sem causar feridos

comboio carril carris
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Deslizamento de terra e queda de árvore provocaram o corte da circulação ferroviária na Linha do Leste.

Uma automotora descarrilou na noite de quarta-feira, 11 de Fevereiro, na Linha do Leste, na zona da Bemposta, concelho de Abrantes, num incidente que não provocou vítimas, mas obrigou à interrupção da circulação ferroviária.
Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, o alerta foi dado pelas 21h40 de quarta-feira, após um deslizamento de terra e a queda de uma árvore terem obstruído a via férrea, originando o descarrilamento da automotora. Até ao momento, a circulação ferroviária mantém-se interrompida, não havendo ainda previsão para a sua reposição, enquanto decorrem os trabalhos de desobstrução.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1756
    11-02-2026
    Capa Vale Tejo
    11-02-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar