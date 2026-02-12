Dimensão de barragem na Torre Bela era desconhecida até se tornar num perigo para as populações partilhe no Facebook Presidente da Câmara de Azambuja diz que não tinha conhecimento da dimensão da barragem da Retorna na Herdade da Torre Bela. Risco de rutura levou à evacuação de localidades e intervém-se para evitar o pior. Ministra visita local mas há perguntas que continuam por responder.

Na Herdade da Torre Bela o risco de ruptura da barragem da Retorta, que terá cerca de 1,2 milhões de metros cúbicos de água, levou à evacuação das populações de duas localidades do concelho de Azambuja. Mas até este risco ser conhecido, devido às condições climatéricas adversas, a dimensão daquela massa de água não era do conhecimento da Câmara de Azambuja nem, ao que parece das entidades com responsabilidades nessa matéria. O presidente do município, Silvino Lúcio, em declarações a O MIRANTE confirma que não tinha conhecimento da dimensão daquela barragem que visitou, na presença da Ministra do Ambiente, Graça Carvalho, na terça-feira, 10 de Fevereiro, quatro dias depois de a autarquia ter determinado a evacuação das populações da Póvoa de Manique e dos Carvalhos por risco de inundação em caso de rutura da barragem. A visita à barragem, em propriedade privada, não permitia o acompanhamento de órgãos de comunicação social. Questionado sobre a legalidade daquela retenção de água, que foi sendo aumentada ao longo dos anos, o autarca socialista responde que essa é uma responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e do Governo. “As entidades competentes que resolvam, a mim o que me interessa é salvaguardar os bens e as pessoas. Foi o que disse à senhora ministra que me veio com essa conversa de que aquela situação era ilegal. Resolvam com os proprietários, a mim o que me interessa é salvar as pessoas”, refere ao nosso jornal. Numa nota do Governo, publicada na página oficial na Internet, é mencionado sobre a visita da ministra que a barragem da Retorta, na Herdade da Torre Bela, está “identificada como infraestrutura crítica devido ao risco elevado de rutura”, ressalvando-se que as "as manutenções têm sido feitas" e que as estruturas "resistiram" ao pico de cheia dos últimos dias. Sobre a legalidade da mesma nada é mencionado. Também a APA ainda não se pronunciou acerca daquela barragem. O MIRANTE enviou um pedido de esclarecimentos que, até ao momento, não teve resposta.