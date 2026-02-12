uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 12-02-2026 17:22

EN118 reabre ao trânsito entre Benavente e Salvaterra após horas de constrangimentos

Troço entre Samora Correia e Benavente continua submerso - FOTO DR
Troço esteve condicionado durante o período da manhã do dia 12 de Fevereiro, devido às cheias.

A Estrada Nacional 118 foi reaberta ao trânsito esta quinta-feira, pelas 13h55, no troço entre Benavente e Salvaterra de Magos, após a melhoria das condições de circulação na via.
Durante a manhã, foi cortada, primeiramente, a faixa de rodagem no sentido Benavente-Salvaterra de Magos, obrigando à circulação momentânea apenas pela via no sentido inverso, devido à presença de água na estrada. Poucos momentos depois, a via ficou mesmo intransitável nos dois sentidos.
A situação voltou a afectar uma das principais ligações rodoviárias do concelho de Benavente, numa fase em que várias vias continuam condicionadas ou cortadas na sequência das cheias que atingem a região.
O maior constrangimento permanece na Várzea, troço da EN118, que liga Samora Correia e Benavente, o qual está submerso desde sábado, dia 7 de Fevereiro, e sem previsão de abertura por parte das autoridades.

