EN118 volta a fechar ao trânsito no sentido Benavente-Salvaterra devido às cheias

A Estrada Nacional 118 (EN118) encontra-se novamente com a faixa de rodagem no sentido Benavente-Salvaterra de Magos encerrada ao trânsito, devido à subida do nível das águas, informou a Protecção Civil Municipal de Benavente.

De acordo com o último ponto de situação, divulgado na manhã de 12 de Fevereiro, a circulação está a ser feita, de forma momentânea, apenas na faixa no sentido inverso, Salvaterra de Magos-Benavente, funcionando de forma condicionada.

A Protecção Civil sublinha que a faixa no sentido Benavente-Salvaterra de Magos se encontra encerrada, situação que volta a afectar uma das principais ligações rodoviárias do concelho e que tem registado constrangimentos sucessivos nos últimos dias, na sequência das inundações.

Mantêm-se igualmente encerradas várias vias rodoviárias no município por motivo de inundação, designadamente a EN118 na Várzea de Samora, entre Benavente e Samora Correia, a EM515 (Paul do Trejoito), a Estrada do Convento de Jericó e o Caminho D’el Rey (EN118 Sugal/Rua da Chaminé).

Continuam ainda cortadas a Rua do Vale, nos Foros da Charneca, devido a aluimento de terras, a Rua do Rio Almansor (Frente Ribeirinha), em Samora Correia, e a Estrada Municipal 1456 (Estrada do Campo), entre a EN118 e a EN10 (Recta do Cabo).

A Protecção Civil apela aos automobilistas para que respeitem a sinalização existente nos locais afectados e que não entrem em estradas submersas, alertando para o risco acrescido de circulação em zonas inundadas.