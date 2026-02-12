Sociedade | 12-02-2026 23:49
Morreu Grimoaldo Duarte, sócio número um da Académica de Santarém
A Associação Académica de Santarém manifestou esta quinta-feira, 12 de Fevereiro, o seu pesar pelo falecimento de Grimoaldo Alhandra Duarte, sócio nº 1 do clube.
A Associação Académica de Santarém manifestou esta quinta-feira, 12 de Fevereiro, o seu pesar pelo falecimento de Grimoaldo Alhandra Duarte, sócio nº 1 do clube.
Grimoaldo Duarte, personalidade muito conhecida na cidade, foi ainda presidente e dedicou parte da sua vida à Académica de Santarém.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1756
11-02-2026
Capa Vale Tejo
11-02-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar