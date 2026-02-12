A Associação Académica de Santarém manifestou esta quinta-feira, 12 de Fevereiro, o seu pesar pelo falecimento de Grimoaldo Alhandra Duarte, sócio nº 1 do clube.

Morreu Grimoaldo Duarte, sócio número um da Académica de Santarém

