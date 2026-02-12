uma parceria com o Jornal Expresso
12/02/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 12-02-2026 17:30

Ponte da Chamusca reabre depois de “engenhoca” da IP com recuo do semáforo

Ponte da Chamusca reabre às 17h30 desta quinta-feira, mas circulação mantém-se condicionada.

A ponte da Chamusca, na Estrada Nacional 243, reabre às 17h30 desta quinta-feira, ainda com circulação condicionada, depois de interdição motivada por fissuras no pavimento e instabilidade num talude na ligação entre Golegã e Chamusca. No âmbito das medidas de prevenção adoptadas, a Infraestruturas de Portugal deslocalizou o semáforo que regula a circulação alternada, recuando-o algumas dezenas de metros, e procedeu ao encerramento de alguns metros de uma das faixas de rodagem. O objectivo é impedir que as viaturas fiquem imobilizadas sobre a crista do talude onde foram detectadas fissuras, reduzindo a carga estática sobre a zona mais sensível do aterro.
Em actualização


