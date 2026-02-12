Temporal arrasou casas e estradas em Arruda dos Vinhos e virou vidas do avesso

Os avisos dos meteorologistas existiam mas ninguém preparou os moradores de Arruda dos Vinhos para o que se abateu sobre o concelho na última semana. Duas tempestades, aliadas a solos situados junto a declives e já muito fragilizados pelo excesso de água, acabaram por ceder levando casas, estradas e caminhos, deixando o concelho praticamente isolado e com 42 famílias desalojadas que, em minutos, perderam o que conquistaram numa vida.

“Estava na sala e só ouvi um estrondo e a casa a abanar toda, foi uma aflição terrível. Pensei que ia morrer. Pensei mesmo”, conta a O MIRANTE Elisabete Moreira, moradora da zona do Lapão, uma das mais afectadas do concelho. Conseguiu sair de casa à pressa e esperou na rua a chegada da Protecção Civil enquanto o chão abria fendas como num tremor de terra. Foi aconselhada a não voltar a casa. Está a viver temporariamente com familiares, mas todos os seus pertences ainda estão na casa onde habitava.

Na mesma zona, os lisboetas Juliana e Ricardo Pinheiro, que ali vivem há seis anos, também viram a tempestade virar a sua vida do avesso. Ricardo Pinheiro está ligado ao ramo dos audiovisuais, é cantor e tem um projecto empresarial ligado aos palcos, som e luz para espectáculos. O armazém onde guardava o material e os camiões abateu e está inacessível.

“Tenho a vida toda em suspenso”, lamenta Ricardo Pinheiro ao nosso jornal, temendo também pela casa onde vive, situada mais abaixo na encosta, que está tombada e a afundar lentamente com o resto da encosta. “Infelizmente, como não foi decretado o estado de calamidade o banco não nos dá uma moratória e vou ter de continuar a pagar renda de uma casa em que não posso habitar. E ninguém tem perspectivas do que vai acontecer”, lamenta o morador, que ainda não contabilizou os prejuízos e vive em constante ansiedade. “Se isto não estiver resolvido até Abril não sabemos como vamos sobreviver, isto é o nosso trabalho e está tudo condicionado”, lamenta, de olhos postos no chão.

Na mesma zona, Dina Silva, militar, também perdeu a casa. No seu caso a habitação não ruiu nem abriu fendas como as restantes, mas está a inclinar em direcção à encosta e a resvalar. “Quando saímos estava uns 80 centímetros inclinada. Hoje está mais, a ficar torta e a deslizar com a encosta. Provavelmente ficará inabitável no futuro”, lamenta. Das seguradoras ainda não obteve resposta e espera que o município tenha em breve novidades para ajudar a resolver o problema.



Dez milhões

não vão chegar

Os estragos, de uma dimensão vasta, ainda não estão totalmente contabilizados mas Carlos Alves, presidente do município, admite que deverão ser muito superiores a dez milhões de euros. Quarenta e duas pessoas ficaram desalojadas depois das casas onde residiam terem sofrido danos. Há danos generalizados em praticamente todas as estradas principais do concelho e apenas uma via totalmente operacional para a entrada e saída do território, a EN 248-3 para Alverca. À data de fecho desta edição (10 de Fevereiro) a EN248 continuava cortada nos acessos a Vila Franca de Xira e Torres Vedras, a EN115 nos sentidos de Bucelas e Sobral de Monte Agraço e a EN115 no acesso a Alenquer estava a ser feito apenas numa via sem circulação de veículos pesados.

Na manhã de segunda-feira, 9 de Fevereiro, o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, visitou o concelho para se inteirar dos danos provocados pelas tempestades Leonardo e Marta. O presidente do município, Carlos Alves, aproveitou para reforçar junto do governante a necessidade urgente de ser decretado o estado de calamidade no concelho, mas ficou sem resposta.

Face à falta de alternativas, também pediu a isenção de portagens na A10 no troço de Arruda dos Vinhos, bem como o reforço da articulação com a Infraestruturas de Portugal para que sejam implementadas soluções imediatas e estruturais para as vias principais, em última instância com o apoio do Exército. Carlos Alves exigiu também uma articulação directa e mais eficaz com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e o Instituto da Habitação e Regeneração Urbana, de forma a garantir estudos técnicos e apoios adequados às famílias afectadas.