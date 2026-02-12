Sociedade | 12-02-2026 11:09
Veteranos Aliança-Motard reforça campanha solidária para apoiar vítimas das cheias
Em apenas dez dias, a associação já realizou quatro entregas de apoio.
A Associação Veteranos Aliança-Motard está a promover uma campanha solidária de recolha de bens essenciais destinada a apoiar as populações afectadas pelo mau tempo, agora com especial foco nas vítimas das recentes cheias. A iniciativa pretende reunir alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene, roupa e outros artigos de primeira necessidade para ajudar famílias que atravessam momentos particularmente difíceis.
Em apenas dez dias, a associação já realizou quatro entregas de apoio, chegando a localidades como Ferreira do Zêzere, Marinha Grande e Vieira de Leiria. O esforço tem sido possível graças ao apoio logístico do CPCD e da empresa Tipsa, que disponibilizaram espaço para recolha e armazenamento dos bens — um contributo que a associação considera determinante, sobretudo perante a dificuldade em garantir uma sede própria para este tipo de operações.
Com cerca de dois anos de existência, a associação tem desenvolvido várias acções solidárias com impacto directo nas comunidades. Entre elas, campanhas de recolha de tampas plásticas, criação de artigos para venda ou doação destinados a apoiar crianças com necessidades especiais e a organização de eventos solidários. Um dos exemplos mais recentes foi o apoio aos Bombeiros de Vieira de Leiria, com a oferta de mais de 2.100 telhas para a recuperação do telhado do quartel.
No total, a associação já angariou cerca de 20 mil euros em apoios monetários e materiais, destinados a farmácias, terapias, equipamentos especializados, obras de adaptação e, mais recentemente, à distribuição de bens essenciais e aquisição de telhas para corporações de bombeiros.
