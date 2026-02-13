16 anos a cuidar de Santarém: UCC celebra proximidade, qualidade e confiança

A Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) de Santarém celebrou no domingo, 8 de Fevereiro, 16 anos de serviço marcado pela proximidade às pessoas e pela capacidade de resposta às necessidades de saúde da população do concelho. Ao longo de mais de uma década e meia, a UCC afirmou-se como uma estrutura essencial na prestação de cuidados integrados e especializados, apoiada numa equipa multidisciplinar composta por enfermeiros, médico, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, terapeutas ocupacionais, higienista oral, assistentes operacionais e técnica. Um trabalho articulado que permite acompanhar utentes em todas as fases da vida, do nascimento ao envelhecimento.

A unidade dinamiza vários projectos de promoção da saúde e prevenção da doença, entre os quais o Programa de Reabilitação Respiratória, Cursos de Capacitação Parental e iniciativas nas áreas da saúde escolar, saúde oral e saúde mental, com impacto directo em utentes, famílias e grupos da comunidade. Em 2018, a UCC de Santarém alcançou um marco inédito ao tornar-se a primeira unidade do país a obter a certificação de qualidade Nível Bom, atribuída pela Direcção-Geral da Saúde no âmbito do programa @credita, distinção entretanto renovada e que reforça o reconhecimento do trabalho desenvolvido.

Para Manuela Vieira, enfermeira gestora coordenadora, o segredo está na ligação à comunidade. “Somos uma equipa grande e coesa, que acredita que o seu trabalho faz a diferença na vida das pessoas. É também graças à colaboração com os nossos parceiros que conseguimos transformar cuidados em resultados e proximidade em confiança”, sublinha. Com 16 anos de actividade, a UCC de Santarém continua a assumir a qualidade, o trabalho em rede e a proximidade como pilares de uma intervenção que se quer cada vez mais próxima das pessoas e das suas realidades.